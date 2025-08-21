J２千葉に「クラブハウス爆破予告」 SNS誹謗中傷も深刻化、法的措置も視野に厳正対処へ「地域の皆さまの安全をも脅かす」
J２のジェフユナイテッド千葉は８月21日、クラブに対する誹謗中傷および脅迫行為についての声明を発表。個人を対象としたSNS上での拡散や、複数回にわたるメールなどによる悪質な行為があったという。
その中にはクラブハウスの爆破を予告する内容も含まれており、千葉は「クラブ関係者のみならず地域の皆さまの安全をも脅かす極めて重大な問題」と認識。このような行為は「クラブに関わるすべての人々の心身にも大きな影響を及ぼすものであり、決して看過することはできません」と断じている。
クラブによれば、同様の行為は昨年も確認されており、これまで所轄警察署と相談・連携して対応を進めてきたという。
今回の件も非常に深刻な事態と受け止め、「状況に応じて法的措置を含め、改めて厳正に対処してまいります」との方針を示した。
ファン・サポーターや関係者に向けては、「ご心配をおかけいたしますが、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
そして、「どのような困難があっても、応援してくださる皆さまと共に、今シーズンのリーグ戦を最後まで戦い抜き、J１昇格という目標に向かって一丸となって挑んでまいります」と決意を表明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
