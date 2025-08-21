大山古墳を空から眺められる『ガス気球』１０月４日から運航開始と発表　新型コロナや気球からガス漏れなど道のりは苦難の連続　大阪・堺市

古墳を空から眺められるガス気球。運航開始日が発表されました。



大阪府堺市にある世界文化遺産、百舌鳥・古市古墳群のひとつ「大山古墳」。



堺市は８月２１日、約１００ｍの高さから古墳を眺められるガス気球を１０月４日から運航すると発表しました。



ここに至るまでの道のりは苦難の連続でした。当初は２０２０年の運航を目指していたガス気球ですが、新型コロナの影響などで大幅に遅れ、おととしになってようやくヘリウムガスの充てんまでこぎつけたのですが…





（堺市の担当者 ※おととし５月）「職員から『気球がしぼんでいるように見える』と…」運航開始の目前に今度は気球からガス漏れ。事業者側が調査をしましたが原因が特定できなかったため、これまでのイギリス製からフランス製のものに買い替えて準備が進められていました。（堺市 永藤英機市長）「万博もまさに最終版ですが、期間中に気球運航のめどが立ったことは、大変大きな期待もあると思いますし、私自身もうれしく思います」堺市はこのガス気球により、万博が閉幕した後も観光客を呼び込みたい意向です。料金は大人１人あたり４２００円（税込み）、子ども３０００円（税込み）で、約１０分間ガス気球から古墳や堺の街を見下ろすことができます。