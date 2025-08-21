SixTONES・松村北斗が表紙を飾る『関西ウォーカー2025秋』が8月21日（木）にKADOKAWAより発売された。

【画像】SixTONES・松村北斗が思う関西のイメージとは？

10月公開の映画「秒速５センチメートル」が初単独主演作となる松村北斗。ソロとしては、関西ウォーカーの表紙に初登場した。「新秋の空を見上げて」をテーマに、10ページのグラビアを展開。関西の印象から、10周年を迎えたSixTONESメンバーとの関わりまでたっぷり語った。

今号は、最新の秋遊びから大阪・関西万博、京都の紅葉＆グルメまで大特集。グルメやスパ銭の割引クーポン企画など、お得に遊べる情報も満載の内容となっている。特集は「最新！秋遊び」。“淡路島でしたいこと”を始め、カニ解禁など旬のごちそうに絶景、秋の味覚が集まる道の駅など、さわやかな季節にぴったりのドライブコースを提案。閉幕直前の「大阪・関西万博」駆け込みガイドや「関西のパン屋さん最新NEWS」、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン秋イベントのココに注目！」などの企画も掲載されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）