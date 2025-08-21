8月19日に放送されたバラエティ番組「相席食堂」に、マルチタレントの真島なおみが登場。9歳の頃の美少女すぎる写真を公開した。

【動画】真島なおみ、9歳の頃の写真

“令和の愛人”というキャッチコピーで知られる真島は、女優・グラビアモデル・DJなど、さまざまなジャンルで活躍中。沖縄県の瀬底島を訪れたこの日は、身長171センチというスレンダーな体型にすらりとした美脚、さらに豊満なEカップの胸をあらわにしたビキニ姿も惜しみなく披露した。

旅の冒頭、真島は「人と喋るのちょっと苦手なんですよ」と切り出し、特に同世代の女性と話すことにトラウマがあると明かした。大粒の涙を流しながら「なんかいっぱい裏切られてきて」とその理由を語り始めた。小学校から芸能活動をしていた真島には「親友だとおもってた女の子が私の悪口を掲示板で書いてたり」といった経験があったという。その結果、今でも女性と心から話すことができないと打ち明け、将来、素敵な夫と結婚式を挙げた際に、素敵な友人を呼べるよう、この旅でトラウマを克服したいと決意を語った。

その後、島の少年たちが夢中でサッカーをする姿を見た真島は、再び大粒の涙を流す。「楽しそうでいいな…」と呟きながら、「ずっとレッスン三昧だったんですよ。なので友達とこういうとこで遊んだりとかしてこなかったから」と、自身の幼少期を振り返った。

VTRでは、9歳の頃の真島の写真が公開された。頭一つ分出た高身長に小顔、あどけない笑顔が印象的な真島の姿にノブは「うわぁ〜かわいい！超絶サラブレッドやん」と思わずコメントした。大悟も「言われたんやろな。すごい子になるねって」と続いた。