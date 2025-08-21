櫻田智也の『失われた貌』が８月20日（水）に新潮社より発売され、発売直後に重版が決定された。

『蟬かえる』で日本推理作家協会賞、本格ミステリ大賞をＷ受賞した期待の新鋭、櫻田智也の初の長編『失われた貌』。日本のエンターテインメント界を代表する３人の作家、伊坂幸太郎、恩田陸、米澤穂信がコメントした。

■コメント伊坂幸太郎【うっとり】ミステリーが好きで良かったなあ、本当に良かったなあ、と思わずにはいられない。主人公の日野は非情な私立探偵のようだ。彼の葛藤を勝手に想像し、しばらくそのことばかり考えていた。

恩田陸【舌を巻く】捜査と謎解きのハイブリッド。すべてのピースがひとつに収まるのが驚異的。

米澤穂信【ガッツポーズ】成熟した小説が大胆な真相に至る――。こういうミステリを待っていた。ついに、来てくれた。

■あらすじ事件に大きいも小さいもない。そしてすべてはつながっている。刑事にできるのは、事実を見つけ、真実に向き合わせること、それだけだ。山奥で、顔を潰され、歯を抜かれ、手首から先を切り落とされた死体が発見された。不審者の目撃情報があるにもかかわらず、警察の対応が不十分だという投書がなされた直後、上層部がピリピリしている最中の出来事だった。事件報道後、生活安全課に一人の小学生が訪れ、死体は「自分のお父さんかもしれない」と言う。彼の父親は十年前に行方不明となり、失踪宣告を受けていた。無関係に見えた出来事が絡み合い、現在と過去を飲み込んで、事件は思いがけない方向へ膨らみ始める。

■著者紹介櫻田智也（さくらだ・ともや）1977年生まれ。北海道出身。2013年、昆虫好きの青年・魞沢泉を主人公とした「サーチライトと誘蛾灯」で第10回ミステリーズ！新人賞を受賞しデビュー。2017年に、受賞作を表題作とした連作短編集が刊行された。2021年には、魞沢泉シリーズの2冊目『蟬かえる』で、第74回日本推理作家協会賞と第21回本格ミステリ大賞をＷ受賞。他著に、『六色の蛹』（いずれも、東京創元社刊）がある。本書は、初の長編となる。

