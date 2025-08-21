韓国発の６人組ボーイグループ「ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ」が２１日、都内で日本２枚目のシングル「ＢＯＹＬＩＦＥ」の発売記念ショーケースを行った。

初の日本オリジナルタイトル楽曲「Ｃｏｕｎｔ Ｔｏ Ｌｏｖｅ」など３曲をパフォーマンス。同曲のミュージックビデオには俳優の板垣李光人が出演していることでも話題を呼んでいるが、ＷＯＯＮＨＡＫが「動画のコメントで、ＯＮＥ ＤＯＯＲ（ファンネーム）の『李光人さんカッコいい』という声が多くてヤキモチをやきました。カッコいいから認めますが…」と語ると、ＪＡＥＨＹＵＮは「認めるけど、ダメよ！ 李光人にいちゃん、ダメ！」と“浮気禁止令”を出し笑わせた。

ステージではフレッシュな魅力を振りまいたほか、ＯＮＥ ＤＯＯＲとのダンス動画を収録するなど、双方向のコミュニケーションで盛り上がった。今回のシングルについてＳＵＮＧＨＯが「ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲの届ける青春の日常」と語ると、ＲＩＷＯＯは「すべての瞬間が青春。いましか感じられない時間」と空間をともにする尊さを感じているようだった。