平和について考えるきっかけにしてもらおうと、長門市で戦争の体験を語る会が開かれました。



長門市が主催した語りの会。



戦争や引揚げを体験した市内在住の2人が経験を語りました。



萩出身の上田昭信さんは6歳の時、住んでいた静岡県で空襲を体験しました。



「（空襲で）パーッと明るくなった。焼夷弾と言って、明るい爆弾。」「いろんな兵器をつくっていた工場がやられて屋根がひっくり返るのが見えた」「わずかな体験でございますけれどれも恐ろしかったなということをお盆が来ると思い出す」





1歳の時、朝鮮半島から引き揚げた大道清子さん。のちに母親から聞いた当時の様子を語りました。「多くの母親たちは子どもと手をつないで（港を目指し）闇を歩くのですが（飢えと疲れで）意識がもうろうとしておりますので自然と母親と子どもの手が離れ行方知れずになった家族がとても多かったそうです」「（港でも）元気な子ほど飢えに耐えられず亡くなりこもに巻かれて水葬されたそうです。弱い私は生き残りました。」（参加者）「正しい情報をしっかりと聞いて自分なりに勉強して次の世代に語り継いでいくことで絶対に戦争をしないということを教えていきたい」長門市は、語りの会を3回にわたって開く予定で、次回は来月4日に開催されます。