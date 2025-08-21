豊富な資源をもち、人口増加が著しいアフリカ。



宇部市の企業がアフリカなど海外の優秀な人材を国内企業に紹介する事業を立ち上げました。



海外人材紹介事業を始めたのは燃料の仕入販売などを行っている宇部市の山口産業です。



事業の皮切りとしてまずは自社で2人のケニア人を今月から受け入れました。



（バラカさん）

「皆様、すっごく温かい歓迎ありがとうございました」



バラカ・ムネネ・ナンギティアさん26歳は地元の大学を卒業しケニアの日本大使館で2年ほど勤務していました。





ルワテ・ポール・インダさん25歳は地元の大学でデータサイエンスを専攻しました。2人とも独学で日本語を習得し、ケニアでの日本語弁論大会では優勝や準優勝をしています。バラカさんは本社に配属。ルワテさんはグループ会社でアプリ開発などに取り組みます。（山口産業 福重晋作社長）「（ケニアは元々市場調査で訪問しまして）アフリカのマーケットは非常に大きいマーケットですから現地の方々に来てもらって橋渡しをしてもらうというのはすごく大切なことじゃないかなと思いますね」2人の母国＝ケニアはおととし1年間で人口が110万人増加するなど今後20年間で1700万人近く増えることが見込まれています。ただ、大学卒業後の就職率が2割ほどと非常に低く、山口産業は優秀な人材を国内の企業に紹介し若者の雇用機会の創出にも貢献していきたいとしています。（バラカさん）「ただ26歳の・・・青二才。同世代のケニア人が日本という国をまず知って、仕事があるということをみんなとの協力で働く環境をつくりたいです」（ルワテさん）「日本のIOTシステム例えば顔認識機能システムはケニアには全然ないんですよねやっぱりまずは学びたいですよね」山口産業ではバラカさんらとケニアで新規事業の立ち上げも検討しています。