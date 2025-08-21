熊本市に住む女性が、警察官などをかたる人物に約4700万円をだまし取られ、警察が詐欺事件として捜査を始めました。

【写真を見る】「紙幣番号を調べるため」4700万円だまし取られる 熊本県の特殊詐欺被害 前年と比べ約5倍

被害に遭ったのは熊本市に住む80代の女性です。

警察によりますと、7月中旬から下旬にかけて「東京中央警察署の警察官」や「検察庁の職員」をかたる電話が女性の自宅にかかってきたということです。

その人物は、「あなた名義の口座などが犯罪に使われている」「その口座の預金が暴力団に狙われていて、紙幣番号を調べないといけない」などと女性に伝え、自宅の前に現金を置くよう指示しました。

女性がATM（現金自動預払機）で現金を引き出し、自宅の前に置くと、しばらくして現金がなくなっていたということです。

女性は、その後も同じような手口で、7月末までに合わせて約4700万円をだまし取られました。

警察官などを語る人物は「金は8月6日に返す」と話していましたが、返金されなかったため女性は次第に不審に思い、おととい（8月19日）になって詐欺だと気付いて警察に被害を届け出ました。

警察は詐欺の「受け子」が被害者と顔を合わせずに現金を受け取りに来る特殊詐欺とみて、周辺の防犯カメラなどから犯人の特定を進めています。

熊本県内ではこうした特殊詐欺が増えています。

熊本県警によりますと、今年1月から7月末の被害届は77件で、16件だった前の年の同じ時期と比べて60件以上増加しています。そして被害総額は前年同期の2億6000万円から5億5000万円へ2倍以上に増えています。

警察は、高齢者に対し

・知らない電話に出ない

・不審に思ったら一人で悩まない

・あれっ？と思ったら家族に声をかけ相談してほしい

と話しています。

一方で、若い世代に対しても「昔は固定電話での特殊詐欺が多かったが、最近は携帯電話にもかかってくるので、被害に遭うのは高齢者だけではない。知らない番号や非通知の番号、+から始まる国際電話には出ないように」と呼び掛けています。