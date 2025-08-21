【Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜】 8月21日 商品化発表

BANDAI SPIRITSは8月21日、プラモデル「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜」を発売すると発表した。詳細は後日公開予定。

「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨-」はこれまでに「ラーの翼神竜」、「オベリスクの巨神兵」を発売しており、今回「オシリスの天空竜」の商品化が決定した形となる。設計データを基にした画像では2つの口に生えそろった牙や蛇腹状の体が細やかに再現されている。

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI