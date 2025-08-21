スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。今回は、大野いとさんからのバトンを受け、美山さんがセレクト。前回大野さんがオススメした、東京・仙川で話題の新店のシュークリームをソムリエ的見地で合わせています。

コーヒーをワイングラスで飲む

地方に行ったら必ずカフェ巡りをすると決めているので、おのずと地方カフェのご紹介も増えている私の回。今回も例によって東京から足を伸ばし新幹線で約2時間半（私は車で行ったので驚異の7時間運転でしたが）。

意外と近い！？ 石川・金沢のカフェをご紹介します。

前回のいとちゃんが紹介してくれたパティスリーのシュークリーム。ワインとかだと料理と合わせるのもはっきりとした組み合わせがあるけど、コーヒーだとどうなんだろう？ ということで、そうですね、なかなか聞かないと思うのですが、”ワインソムリエ”がいるようにコーヒーにもソムリエと名のつく資格があるんですよ。

わたし、その資格持ってます。

えっへん。

とはいえワインのソムリエの方とは全然違う資格なので比べられませんが、今回そのお話を聞いてピンときたカフェがありました。

それがこちら。

『Nonstop Coffee Stand & Roastery』

金沢の中でも観光地として有名な東茶屋街エリアにあり、メインストリートから少し歩くと見えてくる、ひっそりと佇むメルボルンスタイルのコーヒースタンド。

私はメルボルンを訪れたことはありませんが、コーヒーの先進都市のようです。なんとメルボルンにあるコーヒーショップのほとんどはチェーン店ではなく、個人経営なんだとか。

そんなコーヒーショップ大国メルボルンで修業された店主が金沢に2020年オープン。海外の方から地元の方まで客層も様々でした。

これが素敵なエスプレッソマシン

ぱっと見は日本家屋らしい和な雰囲気ですが、メニューが英語で統一されていたりと、和モダンな空間。

その店内で自家焙煎をされているようで、コーヒー豆のいい香りがふわっと香ってきます。スタンド形式のお店ということでさっそく中を覗くと、面白いものがありました。

それはまるで実験器具のようなもの。中にコーヒー豆が入っていて、空気を送って香りを嗅ぐことができるんです。

コーヒーの香りをテイスティングしていると、まるでワインのテイスティングをしているような気分にもなります。

コーヒーの香りがテイスティングできる

外のテラスでコーヒーをいただくこともできるのですが、こんなワイングラスで提供されるとのこと。ワイングラスだと香りを感じやすいからのようです。

コーヒーとワインってどこか繋がるものがあるのかもしれませんね。

ワイングラスでコーヒーを楽しめる

香りでテイスティングして自分にあったコーヒー豆を選べるという経験は、コーヒー初心者にとってもいい思い出になるし、お気に入りが見つかるとコーヒーとの距離もグッと縮まることでしょう。

店主のこだわりを感じるコーヒー

また国内で様々なコーヒーイベントに出店されているようで、店主さんのコーヒーへの情熱はものすごいです。

こちらで取り扱われている豆はすべてシングルオリジンの浅煎り。様々な国の豆を掛け合わせたブレンドと反対に、ひとつの生産地で作られた豆のことをシングルオリジンといいますが、ここにも店主さんのコーヒーへのこだわりを感じます。

素敵なエスプレッソマシンもあるのでエスプレッソメニューも気になるところですが……今回は豆の香りをさらに楽しみたいので、ハンドドリップでいただきます。

実際にいただくと、嗅いだ印象から時間が経つにつれどんどん変化していきました。温度や時間によって香りが少しずつ、でも確実に変化していくのを楽しめるのは面白い。

豆の持つポテンシャルを最大限引き出すドリップをされているんだなぁと、感動でした。

いとちゃんが紹介してくれたシュークリームに、ソムリエ気分で合わせてみるのも楽しくないですか？ 東茶屋街という観光地でありながら、すこし小道に入るととてものどかな街並み。

おいしいコーヒーをお楽しみあれ

観光から少し落ち着いて、コーヒーの香りに癒される時間を過ごせました。みなさんも『Nonstop Coffee Stand & Roastery』さんで贅沢なコーヒー時間を過ごされては。

■『Nonstop Coffee Stand & Roastery』

［住所］石川県金沢市東山2-6-2-3

［電話番号］なし

［営業時間］7時〜16時半

［休み］水

［交通］北陸鉄道浅野川線北鉄金沢駅から徒歩約25分

※店内の撮影はプライバシー保護の観点から禁止ですが、今回は特別に許可をいただいて撮影しています。

●美山加恋（みやまかれん）／1996年12月12日生まれ、東京都出身。映画、テレビ、舞台のほか、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』では主人公を演じるなど、活躍は多岐にわたる。現在放送中のドラマ『around 1/4（アラウンドクォーター）』（ABC／テレビ朝日系）に出演。