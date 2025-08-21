夏の甲子園 準決勝を迎えたきょう、同点に追いつく犠牲フライを放った県岐商の横山温大（はると）選手。

【写真を見る】【高校野球】生まれつき左手の指がない ハンデ乗り越え大活躍 県岐商･横山温大選手 わが子の夏を見つめた両親は｢幸せな時間でした｣

抜群の野球センスは5歳の頃から。兄と姉の影響で野球を始めました。生まれた時から左手の指がありません。

（横山選手の母 尚美さん）

「大きくなったら小学校上がったら『みんなと同じ手になるの？』って言われて。いつか責められるんじゃないかという気持ちもあったけど。私たちが悲しむようなことは言わない子でした」

小学3年で地元のスポーツ少年団に入り、当初は義手をつけてプレーしていました。中学時代の恩師は当時をこう振り返ります。



（愛知江南ボーイズ 住藤重光 代表）

「江南ボーイズ時代も、もくもくと練習して。お父さんにも協力してもらって、家に帰ってからもかなり練習していた。指がないのでバットをしっかり握れない。バッティングでも高校になると球も速くなるし重たくなる。県岐商という強豪校に入って、ハンデを抱えてレギュラーになるのは正直難しいんじゃないかと思っていた。それに打ち勝ってスタメン取って、彼はすごく頑張ってるんだなと思った」

「幸せな時間でした」

横山選手に、この夏の活躍を振り返ってもらうと。



（県立岐阜商業 横山温大 選手）

「こういうハンデがあっても、ここまでやれるっていうのを示せたと思うし、子どもたちにも同じような子がいたら、またこの場所に立って自分みたいに活躍してくれるとうれしい」



わが子の夏を見つめた両親は試合後…



（横山選手の母 尚美さん）

「もうちょっとだったから残念だけど、ここまでよく頑張ってくれたと思う」

（横山選手の父 直樹さん）

「ここまで本当にみんなの力で来られたと思う。本当にありがとうございましたと言いたい」

Q．この甲子園はどうでした？

「幸せな時間でした」