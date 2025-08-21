「RIZINガール2025」で話題の竹内花さんのFLASHデジタル写真集「竹内花 誘惑の先には…」がリリースされました。



【写真】B86W59H89の完璧プロポーションの竹内花さん

格闘技イベントの「RIZIN」でラウンドガールを務め、舞台やドラマにも出演するなど活動の幅を広げている竹内さん。どこか幼さを感じる可愛らしい顔立ちと迫力満点のバストが武器の彼女が、シンプルだが癖のある衣装に身を包み、ベッドにソファ、階段や屋上、畳の上など至るところで大胆に。世界観と魅力が詰まった一作です。



FLASHでは6ページにわたるグラビアを展開。真夏の青空がまぶしい屋上でのショットや圧巻のプロポーションが目を引くベッドでのランジェリーカットを披露しています。グラビアやラウンドガールに加えて、ドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）出演と、演技でも活躍の場を広げている彼女の艶姿は必見です。



【竹内花さんプロフィール】

たけうちはな 27歳 1998年8月11日生まれ 愛知県出身 T160・B86W59H89 グラビアを中心に活動し、現在は「RIZINガール2025」を務め、放送中のドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）出演と、活躍の場を広げている。最新情報は公式X（＠_takeuchi87)、公式Instagram（@_takeuchi87）