【義妹の子が地獄製造機】本人に代わって謝罪へ。あまりにもツライ状況に？＜第21話＞#4コマ母道場

もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？　それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？　たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。

第21話　事実を伝える



サトミちゃんのお母さんは、ミヅキさんたちに信頼を寄せていましたが、憎きいじめっこの身内となると話が違います。さんざん自分の大事な娘を苦しめた相手と親戚だったなんて……。もしかしたらマキちゃんの味方につくかもしれないのに、信頼なんてできませんよね。

