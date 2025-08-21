【義妹の子が地獄製造機】本人に代わって謝罪へ。あまりにもツライ状況に？＜第21話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第21話 事実を伝える
【編集部コメント】
サトミちゃんのお母さんは、ミヅキさんたちに信頼を寄せていましたが、憎きいじめっこの身内となると話が違います。さんざん自分の大事な娘を苦しめた相手と親戚だったなんて……。もしかしたらマキちゃんの味方につくかもしれないのに、信頼なんてできませんよね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
第21話 事実を伝える
【編集部コメント】
サトミちゃんのお母さんは、ミヅキさんたちに信頼を寄せていましたが、憎きいじめっこの身内となると話が違います。さんざん自分の大事な娘を苦しめた相手と親戚だったなんて……。もしかしたらマキちゃんの味方につくかもしれないのに、信頼なんてできませんよね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙