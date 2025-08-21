週刊誌や漫画誌、SNSで活躍する話題の人気美女たちが大集結する、グラビア企画『GIRLS graph.（ガールズグラフ）』（宝島社）の第10弾が、22日に発売されます。2024年2月にグラビアデビューし、グラビア界をトップスピードで走り抜ける榎原依那さんが表紙と巻頭グラビアに登場。榎原の透き通った肌と艶っぽい表情をぎゅっと詰め込んだ、24ページの特集は必見です。



【写真】八重歯がキュートな水島美結さん

裏表紙に登場するのはAKB48の水島美結さん。八重歯がキュートな笑顔と21歳の等身大の大人な表情とのギャップで魅了します。かわいらしくて美しい撮り下ろしカット20ページです。



センター企画ではグラビア各誌に続々登場中の超新星・沢美沙樹さん、女優として映画、舞台で活躍する瑚々さんが出演。そのほか、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」で活躍する葉月あやさん、堀みなみさん、ぽたみうさんら話題の美女が大集合した豪華な一冊です。



【榎原依那さんプロフィール】

えのはら・いな 10月16日生まれ、大阪府出身。身長164cm、A型。2024年2月にグラビアデビューし、一気に各誌表紙を飾りトップを走る。榎原依那Officialyoutube https://youtube.com/@ina_enoharaもチェック！



【水島美結さんプロフィール】

みずしま・みゆう 2003年11月12日生まれ、北海道出身。2022年5月、AKB48の17期生としてお披露目されデビュー。2024年3月発売のAKB48の63rdシングル「カラコンウインク」では、表題曲の選抜メンバーに初選出された。



【沢美沙樹さんプロフィール】

さわ・みさき 2006年10月18日生まれ、東京都出身。身長158cm、B92・W60・H90。高校3年生でエントリーした「ミスマガジン2024」においてベスト16入り。その後、グラビアオファー殺到中



【瑚々さんプロフィール】

ここ 2004年8月7日生まれ、埼玉県出身。身長173cm、B83・W63・H91。ミスマガジン2022グランプリ受賞。グラビアのみならず、映画や舞台など女優としても活躍中。