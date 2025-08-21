Ｎｅｔｆｌｉｘアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」（以下、デーモン・ハンターズ）を手がけたマギー・カン監督が２０日、韓国放送局・Ａｒｉｒａｎｇ ＴＶの特別番組「Ｋ−Ｐｏｐ： Ｔｈｅ Ｎｅｘｔ Ｃｈａｐｔｅｒ」に出演。李在明（イ・ジェミョン）大統領、ＴＷＩＣＥ・ジョンヨン、ジヒョらとトークを展開した。

同作はアクションファンタジーアニメで、人気Ｋ−ＰＯＰガールズグループ“ハントリックス”のメンバー・ルミ、ミラ、ゾーイが、実は世界を守るデーモンハンターとして活躍しているという物語。

マギー監督は、父親の仕事の関係で５歳の時にカナダへ移住したが、小学生時代の夏休みの全てを韓国で過ごし、この当時に触れた文化を「デーモン・ハンターズ」に反映させたと明かした。そして「韓国文化の、あるがままをお見せしたかった」と強調し、劇中に登場するキャラクターに韓国的要素を打ち出した結果、海外視聴者に強い印象を残すことに成功した。

また「ルミというキャラクターを作っている時、私は娘を妊娠していた。娘の名前も、ルミと名付けた」「劇中に登場する、ルミの幼少期の演技と歌は娘がやっている」とエピソードを紹介し、驚かせた。

ジョンヨンとジヒョは、ハントリックスの「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」を歌っており、米ビルボード「ホット１００」で６０位にランクイン。ジョンヨンは「ワールドツアーで会ったグローバルファンが、（「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」を）大合唱してくれた」と振り返り、ジヒョはハントリックスたちの何気ないシーンに「深く共感した」とコメント。

イ・ジェミョン大統領は「虎のキャラクター（ダフィー）をかわいく表現したことと、死神という死のイメージをアイドルにした点が印象的だった」と笑顔を見せ、「Ｋ−ＰＯＰが核心産業になるためには、堅固な基盤を築く必要がある。政府はそんな環境を整える役割を、忠実に果たす所存だ」と語気を強めた。