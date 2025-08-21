「グランドモールトミカビル」、「ブタミントン」、「シルバニアファミリー 妖精の森」など、おもちゃ大賞2025の受賞商品発表
【東京おもちゃショー2025】 開催期間： 8月28日～29日（商談見本市） 8月30日～31日（一般公開） 会場：東京ビッグサイト
一般社団法人 日本玩具協会は8月21日、「おもちゃ大賞2025」の受賞商品を発表した。
本賞は参加各社の商品から良質で楽しめるおもちゃを表彰する賞。各部門で複数の賞品が表彰され、東京おもちゃショーでの新賞品チェックの目安となる。各賞の受賞は以下の通り。詳細は東京おもちゃショーのページを参照してほしい。
・「おもちゃ大賞2025」のページ
各部門での受賞商品
＼ #おもちゃ大賞2025 決定✨／- 東京おもちゃショー (@tokyo_toyshow) August 21, 2025
「日本おもちゃ大賞2025 授賞式」が本日行われ、
各部門の大賞・優秀賞受賞商品のほか、
ヒット・セールス賞、特別賞が発表されました🎊
受賞された皆様おめでとうございます👏
受賞作品は #東京おもちゃショー2025 で、… pic.twitter.com/jY1Q87PFtk