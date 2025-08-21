一般社団法人 日本玩具協会は8月21日、「おもちゃ大賞2025」の受賞商品を発表した。

本賞は参加各社の商品から良質で楽しめるおもちゃを表彰する賞。各部門で複数の賞品が表彰され、東京おもちゃショーでの新賞品チェックの目安となる。各賞の受賞は以下の通り。詳細は東京おもちゃショーのページを参照してほしい。

各部門での受賞商品