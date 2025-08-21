「お兄ちゃん、友達のカードを盗んでる」平和な朝が揺らぐ衝撃の展開｜息子が泥棒になりました【ママリ】

平凡な母親・里香が、小学2年生の長男ユウの「トレーディングカード盗み」をきっかけに直面する心の葛藤を描きます。幼い息子の嘘と過去の過ちの影に苦悩する里香は、どうこの事件を乗り越えていくのでしょう。『息子が泥棒になりました』をごらんください。

主人公の里香は夫と2人の息子、ユウ、リョウと穏やかな日常を送っていた。長男・ユウは活発で素直な自慢の息子です。しかしある朝、次男・リョウの何気ない一言である事件が発覚します。

幸せな日常

「ママ、今日の給食、カレーライスだって！」



ユウは満面の笑みで私に報告した。朝の忙しない時間にも関わらず、彼の声はいつも通り弾んでいる。私は彼のお茶碗にご飯をよそいながら、「え、ユウくんカレー好きだもんね。よかったね」と相槌を打った。リョウはまだ眠いのか、テーブルに突っ伏して小さな唸り声をあげている。



夫の和樹はすでに食卓についていて、新聞を広げている。ごく普通の、どこにでもある朝の光景。私、里香にとって、この平凡な日常こそが、何よりもかけがえのないものだった。



私は30歳。夫の和樹は31歳。結婚して9年目になる。出会いは大学のサークル。卒業してすぐに結婚して、ユウが生まれてからは共働きで、慌ただしくも充実した日々を過ごしてきた。



ユウは今年で8歳、小学校2年生になったばかりの長男だ。明るくて、友達が多くて、運動も得意。学校の先生からも「とても素直で、周りの子への気配りができるお子さんですね」と褒められることが多かった。親バカかもしれないけれど、本当に良い子に育ってくれたと、胸を張って言える息子だった。



リョウは4歳。まだ幼稚園の年少さんだ。ユウとは対照的に、少し甘えん坊で人見知りなところがある。でも、ユウのことは本当に大好きで、いつも兄の後ろをちょこちょこついて回っている。2人のやり取りを見ていると、自然と笑顔になる。

何気ない朝のはずだった

「ユウ、早く食べないと学校に遅れるよ」と和樹が新聞から顔を上げて言った。

「わかってるよ！」



ユウは口いっぱいにご飯を頬張りながら、小さな体で一生懸命返事をする。その無邪気な姿を見ていると、朝の慌ただしい時間も幸せに感じる。



「マサトくんみたいに食べるの早かったらな～」



マサトくんはユウより2つ年上で、私の幼馴染である葵の息子だ。葵とは本当に昔からの付き合いで、私が結婚する前から、恋愛の悩みも仕事の愚痴も、何でも聞いてくれた。最近は子育ての相談もしている。葵は私にとって、親友であり、姉のような存在でもあった。



マサトくんはユウと同じ小学校に通っていて、放課後もよくマサトくんの家に遊びに行かせてもらっている。昨日も、ユウとリョウが2人そろってお世話になった。お友だちとワイワイゲームをしたり、おやつを食べたりさせてくれている。



葵も「2人ともいつでもどうぞ」と言ってくれていて、本当に感謝しかない。

突然発覚した事件

「ユウ、忘れ物ない？ ちゃんとプリント入れた？」

私が声をかけると、ユウは慌てて自分のランドセルを覗き込んだ。

「大丈夫！ 全部入ってるよ！」



その時だった。



「あれ？お兄ちゃん、友達のカード、ぬすんでる！」



リョウの、いつもより少し甲高い声が響いた。



私はハッと振り返る。リョウが指差す先には、ユウの机の上に置かれた、見慣れないモンスターカードがあった。

盗んだ？まさか。そんなはずは、ない。



私の心臓が、ドクンと嫌な音を立てた。朝の光が差し込むリビングが、一瞬にして凍りついたように感じられた。

あとがき：予兆の朝

里香が大切にしている家族の温かい日常と、長男ユウへの深い愛情が描かれます。そんな平和な朝に、次男リョウの純粋な一言と、ユウの机の上の見慣れないカードが、物語の予兆として提示されます。このささやかな異変が、これから里香の心を大きく揺さぶるできごとが起きるのでした…。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）