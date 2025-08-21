48ºÐ¡¢¤Û¤·¤Î¤¢¤à¥ì¡¼¥¶¡¼»Ü½Ñá¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼Êó¹ð¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¸µ¤ÎÊý¤¬»ä¤Ï¹¥¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É
¡Ö¿ÍÃæÃ»½Ì¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤è¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤(48)¤¬¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Î»Ü½Ñ¤òSNS¤ÇÊó¹ð¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¿ÍÃæÃ»½Ì¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò@the_roppongi_clinic¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤è¡×¤ÈÈþÍÆ°åÎÅ¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¿ÍÃæ¤Ï¡¢É¡¤Î²¼¤«¤é¾å¿°¤ÎÃæ±û¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½Ä¤Î¹Â¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤«¤éÅö¤Æ¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÇÄË¤ß¤âËØ¤É¤Ê¤¤¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡¡¿ÍÃæ1¥ß¥ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¿°¤â¾¯¤·C¥«¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡¡Äê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤¿¤¤»Ü½Ñ¤¬¤Þ¤¿Áý¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Á¡¡¢¨before¡¢after¤¬É½¾ð¤¬°ã¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸µ¤ÎÊý¤¬»ä¤Ï¹¥¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Î¤Ø¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£