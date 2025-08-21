¥Û¥Ã¥È¤â¥¢¥¤¥¹¤âOK¡ª±§¼£¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÄÔÍø¡×¤è¤ê¡¢¥ß¥ë¥¯¤Ç¤Ä¤¯¤ë±§¼£ËõÃã¥é¥Æ¡õËõÃã¥Á¥ã¥¤¤¬¿·È¯Çä
µþÅÔ ±§¼£¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÄÔÍø¡×¤è¤ê¡¢¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¤Ç¤Ä¤¯¤ë±§¼£ËõÃã¥é¥Æ¡×¤È¡Ö¥ß¥ë¥¯¤Ç¤Ä¤¯¤ëËõÃã¥Á¥ã¥¤¡×¤¬¿·È¯Çä¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ãã¾¢¤¬¸·Áª¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤Î±§¼£ËõÃã¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸¶ºàÎÁ¤À¤±¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È ¥¿¥¤¥×¤ÎËõÃã¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
µíÆý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¦Æý¤ä¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤Ë¤â¤è¤¯¹ç¤¤¡¢Ä¾ÀÜÍÏ¤«¤¹¤À¤±¤ÇËõÃãËÜÍè¤Î¹á¤ê¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãÄÔÍø¡ä¥ß¥ë¥¯¤Ç¤Ä¤¯¤ë±§¼£ËõÃã¥é¥Æ¡Ê80g¡Ë
¸¶ºàÎÁ¤Ï±§¼£ËõÃã¤Èº½Åü¡¢ÏÂ»°ËßÅü¤Î¤ß¡£ÏÂ»°ËßÅü¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸åÌ£¤¬ÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¥ß¥ë¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹á¤ê¹â¤¤±§¼£ËõÃã¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»Ý¤ß¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤ÏÆýÀ®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
¡ãÄÔÍø¡ä¥ß¥ë¥¯¤Ç¤Ä¤¯¤ëËõÃã¥Á¥ã¥¤¡Ê80g¡Ë
¸·Áª¤·¤¿±§¼£ËõÃã¤Èº½Åü¡¢5¼ï¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ê¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥«¥ë¥À¥â¥ó¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¡¢¥¯¥í¡¼¥Ö¡Ë¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¹á¤ê¹â¤¯±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÏÂÉ÷¥Á¥ã¥¤¡£ËõÃã¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¹á¤ë°ìÇÕ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤ÏÆýÀ®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
Îä¤¿¤¤¥ß¥ë¥¯¤Ë¤âÍÏ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ç¤â¥¢¥¤¥¹¤Ç¤â¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£µ¨Àá¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»êÊ¡¤Î°ìÇÕ¤ò¤´´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¶¦¤Ë2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£