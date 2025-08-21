夫がLINEでいかがわしいお店のことを話していてモヤモヤ。つい嫌悪感を持ってしまった【ママリ】

夫が友人に送っていたLINEに嫌悪感

夫のこのライン許せますか？問い詰めますか？



夫のラインを見てしまい、友人に「夜飲みに行かせてもらって久しぶりに市街を歩いてたら目の保養になったわ。ピンクのお店にも入りたかったけど踏みとどまったわ。笑」「またいかがわしい店行きましょう！笑」と送っていました。



この日は娘2人（3歳、0歳6ヶ月）をワンオペで見ていたので、私が奮闘中にそんなことを考えていたのかと思うと腹が立つのと、結婚して子どもがいるのにまだ、そういう店に行きたいと考えていることに驚きと嫌悪感です。



でも夫はまだ33歳で、産後、性交渉もナシなので仕方ないことなのかな？とも思いますがモヤモヤします。 出典：

夫のLINEをこっそり見たことがあるという方もいると思います。この記事では、夫が友人とLINEでいかがわしいお店の話をしていたのを見つけてしまったという投稿を紹介します。自分が育児に奮闘していた時に夫は夜の街でいかがわしいことを考えていたのかと思うと驚きとともに嫌悪感を持ってしまったという投稿者さん。夫へ対してどうしてもモヤモヤしてしまうそう。

自分が育児で大変な思いをしていた時に夫は夜の街で浮かれていたのかと思うと許せない気持ちになっても仕方ないと思います。ただ、夫のLINEを勝手に見たことや、具体的な不貞行為があったようには思えないことから問い詰めた後のことが少し気になります。とはいえ、嫌悪感を抱きながら今後も夫と関わっていくのはしんどいですよね。何かのタイミングで「実は見てしまったんだけど…」と話をしてみてもいいのかもしれません。

夫のLINEにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

男性って友達と悪ノリでそういうこと言ったりするかなと思うのでほっときます！



もしママリさん側の拒否で産後性交渉がないのであれば、その辺りはどうするか話し合っておかないと風俗で発散する可能性はあります。 出典：

とりあえず証拠だけおさえといて、今後溜まったときの起爆剤にします😇 出典：

まだまだ若い男友達ノリみたいな感じはしますが、ワンオペでこっち辛いときにそんなん見せられたらバチクソキレそうです🙂‍↕️🫶笑 出典：

友達同士のノリだと割り切るという意見があった一方で、今後のために証拠として残しておくという現実的な意見も。ただ、夫同様に妻だってさまざまなストレスを抱えながら育児をしているもの。浮かれている様子を見せられたらモヤモヤしてしまって仕方がないですよね。どのタイミングで問い詰めるかというのは難しい問題ですが、今はまだ様子見でもいいのではないかなと思います。その代わり、投稿者さんが1人時間を満喫できるようにしてもらうなど育児や家のことから少し離れられる時間を作ってみてはどうでしょうか。リフレッシュになると思いますし、夫婦としてのあり方を考えるいい時間になるかもしれません。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）