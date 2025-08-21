産後1か月、夫の首に赤い痕。風俗帰りの言い訳「仕事」、信じられますか？【ママリ】

赤ちゃんが生まれたばかりなのに、風俗でキスマを2つ付けて帰ってきた夫

旦那が風俗でキスマをつけて帰ってきました。

服を着ていてもわかる首元に二つ。



私は気持ち悪いでしかないです、

気持ち悪いと思ったので、病院行ってきてくれと頼みましたが、

やってないのにと言われました。

やっていないのに、キスマが首にあるものなんですか笑

会社の上司がお金出してくれる付き合いとはいえ、

1ヶ月前に生まれた子供もいるので断って欲しかったです。



この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは1か月前に子どもを産んだばかり。しかしそんな中、夫が上司に誘われたからと風俗に行き、首にキスマークを2つ付けて帰ってきました。これは付き合い上、仕方のない事なのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。

風俗に通っていると聞いただけでも嫌悪感を抱く人は多いでしょう。ましてや、得体の知れない相手からのキスマークをつけて帰ってきたとなれば、怒りが爆発するのも当然です。



いくら「上司との付き合いがあったから」と言われても、本当に断れなかったのでしょうか。

夫がありえない

風俗ってキスマまで付けるんですか！？

こっそり利用している人も多いだろうし、もう少し既婚者とかに配慮してくれると思っていました💦



誘う側もあり得ないですし、誘われたからと言ってのこのこと行く旦那はもっとあり得ませんね。

そんな付き合い必要ありません。

お子さん2人もいてしかも産後1ヶ月……それなのに奥さんに任せて自分は風俗なんて、いかれすぎてびっくりです。 出典：

風俗でキスマークをつけられるなんて…と驚きを隠せないこちらのママ。さらに、「誘う側も誘われて行く側も、どちらもありえない」と断言しています。



夫婦の信頼関係を揺るがす行為に、強い嫌悪感を抱くのも当然かもしれません。

無理すぎてお金を取る

え、きもい

産後1ヶ月できもすぎます

私無理すぎて金とります旦那から😂 出典：

夫のしたことがあまりにも許せず、「せめてお金で償わせる」と決めたというこちらのママ。そのくらいの罰を与えなければ、収まらないほど怒りがこみ上げてくるのも無理はありません。



裏切られた気持ちを抱えながら何もなかったかのように過ごすのは難しいもの。お金という形であっても責任を取らせることで、少しは気持ちの整理がつくのかもしれません。

風俗ではない気がする

風俗ではない気がします😣

お店の方も家族側への配慮というか､そんな余計な事しない気が💦 出典：

「どうも風俗ではなさそう」という見方を示すママもいました。となると、考えられるのは浮気や不倫の可能性。もしそうだとしたら、問題はさらに深刻ですよね。



もちろん憶測だけで断定はできませんが、その可能性を視野に入れておくことは必要かもしれません。

許されない裏切り行為、しっかり話し合うべき

ママリに寄せられた声を参考にすると、一般的な風俗ではキスマークを残すことはほとんどないようです。となると、今回のケースは風俗ではなく、浮気や不倫の可能性も視野に入れて考える必要があるのかもしれません。



いずれにしても、パートナーを裏切る行為であることに変わりはなく、許されるものではありませんよね。曖昧にしてしまえば不信感はますます募るばかり。だからこそ、しっかりと夫婦で話し合い、これからどう向き合っていくのかを真剣に考えることが大切になりそうです。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）