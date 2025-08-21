【デジャヴュ限定色】塗るつけまつげ「グレージュブラウン」で叶える洗練アイ♡

自まつげを1本残らず際立てる“塗るつけまつげ”で人気のデジャヴュから、待望の限定色「グレージュブラウン」が2025年8月29日（金）に登場します。自然なのにしっかり存在感を放つ仕上がりで、洗練された目もとを叶えてくれるカラー。やわらかさと抜け感のあるグレージュは、肌なじみが良くどんなメイクにも合わせやすい万能色です。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

自然で存在感を放つ「グレージュブラウン」

今回の限定色「グレージュブラウン」は、暗めのベースでまつげの存在感を際立たせながらも、グレイッシュな抜け感をプラス。

柔らかさと大人っぽさを同時に叶える絶妙なバランスで、肌なじみの良さも魅力です。ナチュラルメイクにも華やかなメイクにもフィットする万能カラーなので、シーンを問わず活躍してくれるはず。

まつげの印象を自然にアップデートしたい方にぴったりの限定色です。

「塗るつけまつげ」ならではの高機能ブラシと仕上がり

デジャヴュの「ラッシュアップE」は、うぶ毛のように細く短いまつげまで塗り残さずキャッチする“超極細三角ブラシ”を採用。

根元から毛先までフィルム液が均一にのび、ダマのないセパレートした仕上がりを実現します。皮脂や汗に強く、にじまないのにお湯で簡単にオフできるのも嬉しいポイント。

1,320円（税込）という手に取りやすい価格で、美しいまつげを一日中楽しめます。

限定色で大人の抜け感まつげを楽しんで

デジャヴュ「塗るつけまつげ」自まつげ際立てタイプの限定色「グレージュブラウン」は、ナチュラルなのに洗練された印象を与えてくれる注目アイテム。

数量限定で2025年8月29日（金）より全国のロフト・イミュ公式オンラインストアにて発売されます。価格は1,320円（税込）とお試ししやすく、日常使いから特別な日のメイクまで活躍♡

シンプルな目もとに彩りを添えたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。