¼«Âð¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨¡á2013Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¹õT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Ë

¡¡½÷Í¥¤Î¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶°î¤ì¤ë¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¤¤¤­¤Ê¤ê¥é¥¤¥Ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤È¤â¤µ¤«¤Ï¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨
(¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àrie_tomosaka_official¤è¤ê)
¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨
(¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àrie_tomosaka_official¤è¤ê)
¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨
(¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àrie_tomosaka_official¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¹õÌÜ¤¬Âç¤­¤¤¤ï¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤­¤Ê¤ê²Ä°¦¤¤¥Ã¥¹¡×¡ÖÈ©¡¢¤Ô¤«¤Ô¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤È¤â¤µ¤«¤Ï1995Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼·À¥ÈþÀã¤ò±é¤¸¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£22Ç¯¤ËÊÔ½¸¼Ô¤ÎÃËÀ­¤È¤Î3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£