¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨à45ºÐ¤Î¼«Âð¥¨¥×¥í¥ó»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÈ©¡¢¤Ô¤«¤Ô¤«¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡¡3Ç¯Á°¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤òÈ¯É½
¹õT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Î¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶°î¤ì¤ë¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥¤¥Ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤È¤â¤µ¤«¤Ï¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¹õÌÜ¤¬Âç¤¤¤¤ï¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê²Ä°¦¤¤¥Ã¥¹¡×¡ÖÈ©¡¢¤Ô¤«¤Ô¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤µ¤«¤Ï1995Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼·À¥ÈþÀã¤ò±é¤¸¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£22Ç¯¤ËÊÔ½¸¼Ô¤ÎÃËÀ¤È¤Î3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£