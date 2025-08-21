Mrs. GREEN APPLE、新曲「夏の影」誕生の裏側に迫る映像公開 あす22日『Mステ』で初披露へ
Mrs. GREEN APPLEが最新シングル「夏の影」の制作舞台裏を収めた『Recording Behind the Scenes』を、公式YouTubeチャンネルにて公開した。あす22日に放送されるテレビ朝日系『ミュージックステーション』では、同楽曲の初パフォーマンスが予定されている。
【動画】15分の貴重映像！Mrs. GREEN APPLE「夏の影」のRecording Behind the Scenes
「夏の影」は、『キリン 午後の紅茶』夏の新CMソングとして書き下ろされた楽曲で、11日に配信リリースされた。今回公開された約15分の映像では、CMタイアップのオファーを受けてからアレンジ、リハーサル、レコーディングに至るまでのていねいな制作過程とともに、大森元貴（ボーカル／ギター）による楽曲への思いが描かれている。令和の新たな“夏うた”がどのように生まれたのかを垣間見ることができる貴重な記録となっている。
同曲のリリースを記念して、渋谷・MIYASHITA PARKでは現在『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』が開催中。東京の中心で懐かしい日本の夏を体感できる空間となっており、31日まで毎日開催される。事前抽選予約の受付は終了しているが、各日午後4時からの直前予約がオンラインで行われている（定員に達し次第終了）。
【動画】15分の貴重映像！Mrs. GREEN APPLE「夏の影」のRecording Behind the Scenes
「夏の影」は、『キリン 午後の紅茶』夏の新CMソングとして書き下ろされた楽曲で、11日に配信リリースされた。今回公開された約15分の映像では、CMタイアップのオファーを受けてからアレンジ、リハーサル、レコーディングに至るまでのていねいな制作過程とともに、大森元貴（ボーカル／ギター）による楽曲への思いが描かれている。令和の新たな“夏うた”がどのように生まれたのかを垣間見ることができる貴重な記録となっている。
同曲のリリースを記念して、渋谷・MIYASHITA PARKでは現在『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』が開催中。東京の中心で懐かしい日本の夏を体感できる空間となっており、31日まで毎日開催される。事前抽選予約の受付は終了しているが、各日午後4時からの直前予約がオンラインで行われている（定員に達し次第終了）。