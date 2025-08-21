ミスド「さつまいもド」「くりド」8．27発売！ 今年はどちらも生地がパワーアップ
「ミスタードーナツ」は、8月27日（水）から期間限定で、秋の訪れを感じる「さつまいもド」3種と「くりド」2種を「秋のいもくり推しド合戦」をテーマに全店で販売する。
【写真】全部で5種類！ 「秋のいもくり推しド合戦」ラインナップ＆価格一覧
■豊富なラインナップで展開
今回発売される「秋のいもくり推しド合戦」は、秋に人気の素材である「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現した商品。
今年は「さつまいもド しっとりスイートポテト」「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」「さつまいもド 香ばしブリュレ」「くりド マロンホイップ＆ハニー」「くりド エンゼル＆マロン風味チョコ」の5種類を用意。
「さつまいもド」はしっとり＆ねっとり食感のさつまいもをイメージした生地が特長で、今年はさらにさつまいものねっとり食感にこだわって開発された。
とろりとした濃蜜いもソースや、しっとりなめらかなスイートポテトフィリング、カリカリ食感が特長のブリュレなど、相性の良いトッピングとの組み合わせで、それぞれ食感の違いを楽しめるラインナップを展開。
一方、昨年登場した「くりド」はさらにくりの風味を味わえるように、今年は新生地で登場。くりのような「ほくほく＆しっとり食感」をドーナツで再現しており、マロン風味チョコやマロンホイップを組み合わせることで、“くり”を存分に楽しめるラインナップとなっている。
「秋のいもくり推しド合戦」は、8月27日（水）〜10月下旬まで、一部ショップを除いた「ミスタードーナツ」全店で販売予定（順次販売終了予定）。
