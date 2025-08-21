韓国の男性6人組「BOYNEXTDOOR」が21日、都内で日本2枚目のシングル「BOYLIFE」発売記念ショーケースを行った。

「BOYLIFE」に収録されている、「I Feel Good（Japanese Ver.）」「Nice Guy（Japanese Ver.）」や、日本オリジナルの新曲「Count To Love」の3曲をパフォーマンス。ファンの大きなかけ声に乗って、息ぴったりのダンスを披露した。

また、Q＆Aコーナーやダンスチャレンジなど、ファンとの距離を縮める企画も実施。最近の活動での思い出を聞かれると、JAEHYUNは、「ミュージックビデオを李光人さんと撮影したのが楽しかったです」と、俳優の板垣李光人と撮影した「Count to love」MV撮影を振り返った。

一方、WONHAKは「ミュージックビデオに関して、ONEDOOR（ファンの総称）が本当にたくさんの書き込みをしてくれました。その中でも、“李光人さんかっこいい”という声が凄く多くて、うれしい反面、やきもち焼きました」と嫉妬してしまった様子。「実際に李光人さんはあまりにもかっこいいから、認めます」と話すと、JAEHYUNは「認めますけれども、ダメですよ！」と声を張り上げた。「本当にうらやましかったですよ！僕たちよりも、李光人お兄ちゃんハンサムですよ！僕も分かるよ。でもダメよ！分かりますか、皆さん！？心が痛いですよ！」と訴え、ファンから「かっこいいー！」と声援が。まんざらでもなさそうに笑顔を浮かべた。

なお、板垣とは、撮影を通じて親交を深め、ライブにも足を運んでくれたという。メンバーたちは、板垣について「韓国語を話してくれました。本当に優しいです」と語っていた。