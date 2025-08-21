レオ・ロー主演『癒やしの恋人』が、8月27日からCSホームドラマチャンネルにて日本初放送される。

本作は、中国で視聴率同時間帯1位を記録したラブストーリー。主演は、日本でも絶大な人気を誇る『顔心記～シェイプ・オブ・ラブ～』のレオ・ロー。冷静沈着で完璧主義の医師役を、持ち前のクールな雰囲気と繊細な演技で見事に表現。仕事では優秀な一方、恋愛に関しては一途で、拒まれてもひたむきなアプローチを続ける。一方、彼が異国の医療支援活動で出会い、恋に落ちるヒロインには、『あの日の君と』のジャン・ルオナン。難病の遺伝子を持つがゆえに、主人公の愛を素直に受け止められないという複雑な役どころを好演した。

また、ゴン・ジュンが主演を務める『夜明けの恋人たち～Love in the Wind～』も8月27日から放送される。

本作は、天才投資家と全てを失った令嬢が繰り広げる極甘ロマンス。ゴン・ジュンが演じるのは、野心に満ちた若き投資家、徐斯（シュー・スー）。老舗靴屋の土地を買収しようと目論み会長の娘である江湖（ジャン・フー）に近づく。はじめは衝突していた徐斯と江湖がやがて手を取り合い、恋に落ちていく。

（文＝リアルサウンド編集部）