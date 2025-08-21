¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È´Ý¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç£²²ó°ìµó£µÆÀÅÀ¡¡¥Þ¡¼·¯±ç¸î¤Çµð¿ÍÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯
¡¡µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²²ó¤Ë¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó¤Ç°ìµó£µÆÀÅÀ¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¸«¤»¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£²²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî¤¬£µµåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿¹â¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢£ÇÅÞ¤ÎÂÔ¤Äº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø£¶¹æ£²¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ë¤È¡ÖºÇÄã¸Â¡¢Áö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ëÂÇ·â¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¡¼·¯¡Ê¡áÅÄÃæ¾Âç¡Ë¤µ¤ó¤ò±ç¸î¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Æó»àÆóÎÝ¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£´ÅÀÌÜ¡£Â³¤¯´Ý¤¬Æ±ÀèÈ¯¤Î£³ÅêÌÜ¡¦Äã¤á¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï¸Ì¤òÉÁ¤¡¢º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¼êÁ°¤Ë£²¥é¥ó¤ò±¿¤Ó£¶ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¤Çµð¿ÍÂÇÀþ¤ÏÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¡¢°ìµó£µÆÀÅÀ¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦ÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏàÂçÎÌ±ç¸îá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£