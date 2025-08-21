¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥¢ー¥Ë¥ã¤¬¸µ¡¦ÇµÌÚºä46¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡ÉÉ÷¡É¤Ë¡©¡¡±óÆ£Ã£ºÈ¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤Ç½©¸µ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡õ¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ò¤ª½Ë¤¤
¡¡¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ùºî¼Ô¡¦±óÆ£Ã£ºÈ¤ÎºäÆ»¥°¥ëー¥×°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û½©¸µ¿¿²ÆÉ÷¤Î¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥¢ー¥Ë¥ã
¡¡±óÆ£¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¡Ê@_tatsuyaendo_¡Ë¤Ç8·î20Æü¤ËÀã·Ê¿§¤ÎÃæÇò¤¤¥Þ¥Õ¥éー¤ò´¬¤¤¤¿¥¢ー¥Ë¥ã¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¡£Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¸µ¡¦ÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë½©¸µ¿¿²Æ¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃ¸Ã¸¡Ê¤¢¤ï¤¢¤ï¡Ë¡Ù¤Î¥«¥Ðー¼Ì¿¿¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£8·î20Æü¤Ï½©¸µ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡ÖAWA AWA¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡ÖOTA OME¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¼þÃÎ¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢±óÆ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÙ¡¹ºäÆ»°¦¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·îËö¤Ë¡Ö#£µ¤«¤¤¤á¤Î¤ä¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤òÎ¾¼ê¤ËLIVE¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢ー¥Ë¥ã¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡Ö5¤«¤¤¤á¤Î¤ä¤Ä¡×¤ÈÊ¸»ú¤¬ÍÙ¤ê¡¢Ý¯ºä46¡Ö5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ¤À¡£
¡¡¥¢ー¥Ë¥ã¤Ï¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¼ª¤Î¤è¤¦¤ÊÈ±¾þ¤ê¤òÃå¤±¡¢Æ¬¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤«ー¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¥á¥ó¥Ðー¤Î¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬²Î¾§¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ø¥Ô¥Ã¥«ー¥ó¡ª¡Ù¤¬¥Éー¥à¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æü¸þºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー²ÃÆ£»ËÈÁ¤ÎInstagram¡Ê¡÷katoshi.official¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ±óÆ£¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£È¯Ã¼¤Ï¡¢²ÃÆ£¤Èº£Ç¯4·î¤ËÆ±¥°¥ëー¥×¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤¬¡¢USJ¤Ë¤Æ¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Ü¥ó¥É¤È¥¢ー¥Ë¥ã¤Î¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦±óÆ£¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë²ÃÆ£¤Èº´¡¹ÌÚ¤¬¥¢ー¥Ë¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡4·î6Æü¤Ëº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ö¥ëー¤È¥Ñー¥×¥ë¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤éµã¤¤Ê¤¬¤é¶õ¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢ー¥Ë¥ã¡£¡Ö¤È¤Ù¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¢ー¥Ë¥ã¤Î¶«¤Ó¤«¤é¤âÂ´¶È¤Î¼ä¤·¤µ¤È´¶Æ°¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö#º´¡¹ÌÚµ×ÈþÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¥¢ー¥Ë¥ã¤¬´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¿ä¤·¤Ã¤×¤ê¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤ß¤ª¤Í¤¤¤µ¤ó ¤´¤½¤Ä¤®¤ç¤¦¤ª¤á¤á¤È¤¦¤´¤¶¤Þ¤¹ ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤¶¤¶¤Þ¤¹¡×¤È¥¢ー¥Ë¥ã¸ì¤Ç¼Õ¼¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÈþÎè¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¸å¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ø¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¡Ù¤ÇÈà½÷¤¬±é¤¸¤¿¥è¥ë¡¦¥Õ¥©ー¥¸¥ãー¤â¥¤¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö#º´¡¹ÌÚÈþÎèÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë²«¿§¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¥è¥ë¤È¥¢ー¥Ë¥ã¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â±óÆ£¤¬ºäÆ»¥ª¥¿¥¯¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÎÏ¢ºÜ¹ðÃÎ¥¤¥é¥¹¥È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÉºäÆ»¿ä¤·¡É¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅê¹Æ¤âÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë