こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月21日は、ケーブル内蔵でバッグの中もスッキリ、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

UGREEN Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー (20000mAh・165W) ノートPCにも急速充電対応 PD・PPS 5A仕様対応 TFTディスプレイ搭載 パススルー/低電流モード PSE技術基準適合 MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマホ ノートPC対応 PB726 8,990円 （32%オフ） Amazonで見る PR PR

ケーブル内蔵でバッグの中もスッキリ。UGREENの巻取式USB-Cケーブル内蔵モバイルバッテリーが32％オフ！

ケーブルを忘れて充電できない──そんなトラブルを解決してくれるのが、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー」。20,000mAhの大容量と165W出力で、スマホからノートPCまで一気に充電できるアイテムが32％オフの大特価で登場しています。

Image: Amazon.co.jp

モバイルバッテリーを持ち歩くとき、意外と厄介なのがケーブル問題です。ケーブルを忘れたり、バッグの中で絡まったりした経験は誰にでもあるはず。

UGREENの「Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー」は、巻取式のUSB-Cケーブルを本体に内蔵しているので、これひとつ持てばケーブルを探す手間から解放され、バッグの中もスッキリ整頓できます。

コンパクトな設計ながら20,000mAhの大容量を搭載。iPhone 16 Proに約4回分、MacBook Air 13に約1.5回分充電できるため、出張や旅行にも安心して持ち出せます。

165W高出力＆TFTディスプレイで安心の使い心地

Image: Amazon.co.jp

このモデルのもうひとつの強みは、最大165Wの高出力に対応していること。USB-Cポートを備えたノートPCやタブレットはもちろん、最新スマホも急速充電が可能です。

複数デバイスを同時に使うユーザーにとって、パワー不足を心配しなくていいのは大きな魅力です。

Image: Amazon.co.jp

さらに、本体にはTFTディスプレイが搭載されており、バッテリー残量や出力電圧がひと目で確認できます。「あとどれくらい使えるのか」を正確に把握できるので、従来のLEDインジケーターよりも実用性が高いのも嬉しいポイント。

安心感と利便性を兼ね備えたこの一台は、日常使いはもちろん、出張や旅行でも活躍してくれる“全部入り”のモバイルバッテリーといえそうです。

なお、上記の表示価格は2025年8月21日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

