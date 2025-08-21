ケーブルが消える。PCもスマホも一気に満たすUGREENの巻取り式モバイルバッテリー
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2025年8月21日は、ケーブル内蔵でバッグの中もスッキリ、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー」がお得に登場しています。
ケーブル内蔵でバッグの中もスッキリ。UGREENの巻取式USB-Cケーブル内蔵モバイルバッテリーが32％オフ！
ケーブルを忘れて充電できない──そんなトラブルを解決してくれるのが、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー」。20,000mAhの大容量と165W出力で、スマホからノートPCまで一気に充電できるアイテムが32％オフの大特価で登場しています。
モバイルバッテリーを持ち歩くとき、意外と厄介なのがケーブル問題です。ケーブルを忘れたり、バッグの中で絡まったりした経験は誰にでもあるはず。
UGREENの「Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー」は、巻取式のUSB-Cケーブルを本体に内蔵しているので、これひとつ持てばケーブルを探す手間から解放され、バッグの中もスッキリ整頓できます。
コンパクトな設計ながら20,000mAhの大容量を搭載。iPhone 16 Proに約4回分、MacBook Air 13に約1.5回分充電できるため、出張や旅行にも安心して持ち出せます。
165W高出力＆TFTディスプレイで安心の使い心地
このモデルのもうひとつの強みは、最大165Wの高出力に対応していること。USB-Cポートを備えたノートPCやタブレットはもちろん、最新スマホも急速充電が可能です。
複数デバイスを同時に使うユーザーにとって、パワー不足を心配しなくていいのは大きな魅力です。
さらに、本体にはTFTディスプレイが搭載されており、バッテリー残量や出力電圧がひと目で確認できます。「あとどれくらい使えるのか」を正確に把握できるので、従来のLEDインジケーターよりも実用性が高いのも嬉しいポイント。
安心感と利便性を兼ね備えたこの一台は、日常使いはもちろん、出張や旅行でも活躍してくれる“全部入り”のモバイルバッテリーといえそうです。
