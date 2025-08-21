ÀÐÀîÎË¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡¥Ü¥®¡¼¥Õ¥ê¡¼¤Î£¶£´¤Ë¡Ö£±£²£°ÅÀ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¹ñÆâÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£É£Ó£Ð£Ó¡¡£È£Á£Î£Ä£Á²Æ¤Î·èÀï¡¦Ã¯¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤ó¤À¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×½éÆü¡Ê£²£±Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£²£°¾¡¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê£Ã£Á£Ó£É£Ï¡Ë¤¬£¸¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£´¤Ç²ó¤ê¡¢ÅÄÃæ¾ÏÂÀÏº¡Ê¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¶¨²ñ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÁ°È¾¤Ë£µ¤Ä¿¤Ð¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï£µÈÖ¥Ñ¡¼£³¤Ç£µ£°¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¤µ¤é¤Ë£³¤Ä¿¤Ð¤·¤¿¡£²ñ¿´¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ö£±£²£°ÅÀ¤Ç¤¹¤«¤Í¡££±£²ÈÖ¤Î¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¥Ñ¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££±£²ÈÖ¤Î¥ß¥¹¤È¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤â¤µ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòµ¨£²¾¡¤ÇÉü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤Þ¤À¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ³«ËëÀï¡ÖÅì·ú¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥È¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤Éº£µ¨¤Ïà¤é¤·¤µá¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¹¥È¯¿Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤É¤³¤í¤«¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡£±ÂÇº¹£³°Ì¤Ë¤ÏÆ£ËÜ²ÂÂ§¡Ê¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¶¨²ñ¡Ë¡¢¼ÄÍ¥´õ¡¢¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¡Ê¥¼¥Ó¥ª¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¤Ä¤±¤¿¡£