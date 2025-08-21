◇MLB パドレス8-1ジャイアンツ(日本時間21日、ペトコパーク)

パドレスのフェルナンド・タティスJr.選手がふたたび神業を披露しました。

初回、1アウトの場面でラファエル・ディバース選手が7球目のスイーパーを捉えると打球はライトスタンド一直線に伸びていきます。しかしそこにいたのはタティスJr.選手。ディバースの打球がスタンドに飛び込もうかという完ぺきなタイミングで空中へ舞い上がり、捕球しました。タティスJr.選手は捕球するとフェンス手前に倒れ込み、しばらくの間グラブの中にボールを握ったまま座り込みました。

先制を許したかと思ったJP・シアーズ投手はこの好プレーに笑顔を浮かべましたが、ホームランを確信してたディバース選手も思わず笑顔を浮かべていました。

タティスJr.選手がホームランキャッチに成功したのは直近2ヵ月で3度目。2023年、外野手として初のフルシーズンを終えたタティスJr.選手は、右翼手としてプラチナグラブ賞を受賞。今季もプラチナグラブ賞を獲得できるか期待がかかります。

SNSでは「神!!」「男でもほれる身体能力」「タティスJr.のホームランキャッチかっこいい」とコメントが寄せられました。