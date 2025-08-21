夏にピッタリ！冷製ヌードルとスパイスが効いたインド料理のブッフェ

2025年7月1日から8月31日までウェスティンホテル東京（東京都目黒区三田1-4-1）1階インターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて「Summer Festival 夏の祭典」が開催されています。

ラインナップ豊富なメニュー

世界各国の冷製ヌードルと本格的なインド料理が楽しめるランチ＆ディナーブッフェです。

「冷やし担々麺」や「稲庭うどんのジャージャー麺」など、暑い夏でもつるっと食べられるラインナップ。

「チキンキーマカレーとビンジャー」や「魚のカレー」など、スパイスをふんだんに使用したインド料理にも注目です。

その他、寿司、天ぷら、ピッツァ、デザートまで盛りだくさんの世界の料理を堪能できます。

料金はランチブッフェが7000円（土日祝日は9000円）、ディナーブッフェが8500円（土日祝日は1万500円）です。

提供時間はランチブッフェが11時30分から14時の90分制（土日祝日は12時から16時の105分制）ディナーブッフェが18時から21時30分（土日祝日は17時から22時）までの120分制です。

詳細は公式サイトを確認してください。