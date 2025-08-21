パンダ、エリマキトカゲ、ウーパールーパー…昭和に愛された動物　「カメブームは映画がきっかけ」!?

ネオ昭和アーティストの阪田マリンが自身の担当するラジオ番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、昭和に愛された動物たちを紹介しました。

大人気のパンダ

1950年代なかばの高度経済成長期から昭和後期にかけて、この時代には数多くの動物たちがブレイクしました。

まずは、日本中が大いに盛り上がった、パンダ。1972年、日中国交正常化を記念して、中国から上野動物園（東京）にジャイアントパンダの「カンカン」と「ランラン」が贈られました。この出来事は日本中で大きな話題となり、動物園には連日多くの人が訪れ、長蛇の列ができていました。





人々を魅了したのは、パンダの愛らしい姿とおっとりとした動き。まさに、パンダブームのはじまりといえるのではないでしょうか。

当時は、いまと比べて関西から東京へ行くハードルが高かった時代。「パンダを見た」という友人を羨む人も少なくなかったといいます。



日本ではこれまで、40頭以上ものパンダたちがその愛らしい姿で私たちを楽しませてくれました。

2024年、“神戸のお嬢様”として親しまれた神戸市立王子動物園（兵庫）の「タンタン」（28歳）が天国へと旅立ちました。今年6月28日には、アドベンチャーワールド（和歌山）で飼育されていた4頭のジャイアントパンダが中国へ帰国。



現在、日本で会うことのできるパンダは、2021年に上野動物園で生まれた「シャオシャオ」「レイレイ」の2頭のみとなりました。その2頭についても、来年2月には中国への返還が予定されているため、日本でパンダを見られなくなる可能性が高まっています。

平成になってからのことではありますが、パンダにまつわる話としては、1994年にアドベンチャーワールドにやってきた「エイメイ」の繁殖力の高さも有名でした。なんと、2001年から20年の間に計16頭もの子どもを残しているのだとか。これは、中国以外での繁殖実績として世界最多だといいます。そのエイメイも2023年に中国へと帰っており、今年1月に亡くなったそうです。



ちなみに、番組パートナーのサマンサ・アナンサ情報によると、アドベンチャーワールドのパンダは大阪府岸和田市の笹を食べていたとのこと。

話は、昭和時代に愛された動物たちについての紹介に戻ります。じつは、エリマキトカゲもこの時代に活躍した動物として知られます。



ブームが訪れたのは、昭和60年代（1980年代中期）。独特でユーモラスな生態を持つエリマキトカゲに注目が集まったのは、当時大人気だったテレビ番組『わくわく動物ランド』（TBS系列）のなかで動物学者・千石正一さんに紹介されたのがきっかけでした。その後、自動車のCMに起用されたことで一躍人気者となりました。

エリマキトカゲには、身の危険を察知すると皮ふを広げて顔を大きく見せ、相手を威嚇する習性があります。エリを広げて走る姿は非常にインパクトがあり、子どもたちがジャンパーを上に広げてマネする姿がよく見られました。



ちなみに、マリンもサマンサもエリマキトカゲは苦手なのだそう。

エリマキトカゲ

ほかに人気だったのは、ウーパールーパーです。1985年に放映された、カップ焼きそばのテレビCMがきっかけでした。

ウーパールーパーは、トカゲでも魚でもなく、カエルと同じ両生類で「サンショウウオ」と呼ばれるグループに属しています。海外に生息するメキシコサラマンダーというサンショウウオが品種改良されたことで生まれ、そのなかの白い個体が起用されたといいます。

育てやすく、きちんと飼育すれば10〜20年も生きることからペットとしても人気でした。マリンも飼っていましたが、色は茶色。なんでも、白色のほうが値段が高く、当時のおこづかいで買えるのが茶色だったそうです。

ウーパールーパーのほかに、1960年代には、熱帯魚と小鳥もペットとして流行していました。当時は、インコよりも文鳥（ぶんちょう）や十姉妹（じゅうしまつ）が多く飼育されており、お金持ちの間では、人の言葉をマネする九官鳥（きゅうかんちょう）が飼われていたそうです。



そのほかに、小型犬を家の中で飼う“お座敷犬”として、スピッツ、マルチーズ、ポメラニアンなども人気でした。

サマンサは、手乗りインコ、文鳥、うずら、ひよこ、金魚、犬などを飼っていたそうで、熱帯魚に至っては“ブリーダー”的なことまでしていたといいます。

マリンの父からの情報によると、カメを買うのも流行っていたとのこと。いまでは考えられないですが、お祭りの屋台で「カメすくい」があったのです。マリン父は、「映画『ロッキー』の主人公がカメを飼っていたことも大きく影響したのでは」と分析していました。



現在、ニオイクサガメを飼っているというマリン。いつの時代にもペットブームはありますが、「ペットを飼うときは、最後まで責任を持って飼ってください」と強く訴えかけました。

マリンの飼っているニオイクサガメ

余談ですが、昭和40〜50年代にはオカルトブームもあり、ネス湖の“ネッシー”や、ヒマラヤの“雪男”などの未確認生物に注目が集まりました。そんななか、日本では謎の生物“ツチノコ”がトレンドでした。

※ラジオ関西「Clip木曜日」2025年8月14日放送回より