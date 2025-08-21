県内の最低賃金が初めて1000円を超える見通しとなる中、労働者側と経営者側による引き上げ額についての協議が続いています。協議は21日で5回目を迎えましたが合意には至らず結論は持ち越しとなりました。



労働組合や経営者の代表などが集まり、最低賃金について話し合う専門部会が開かれました。現在の県内の最低賃金は953円で全国平均を102円下回っています。県内の引き上げ額の目安は64円とされていて、目安通り引き上げられれば1017円となります。これまで4回の協議が行われましたが、引き上げの希望額に隔たりがあるとして結論には至っていません。





21日の協議で労働者側は前回から5円安い83円の引き上げの希望額を提示しましたが、経営者側は目安と同じ64円の引き上げを提示し、依然として19円の差額となりました。（労働者側代表）「最低賃金近くで働いている人たちの生活をどう守るか。（最低賃金に近い）人数が多いところをどう守るかに対応していかないといけない」（経営者側代表）「使用者側も最低賃金引き上げの必要性は十分理解している。ただ持続可能なやり方でなければならない」21日も合意には至らず、結論は次回以降に持ち越しとなりました。（鹿児島地方最低賃金審議会・川口俊一会長）「労使の意見が合致する、 全会一致が一番望ましい形。ただしこれだけ金額の隔たりがある。どんな形で譲歩できるかが最終的になってくる」新しい最低賃金が発効されるのは10月下旬以降になる見通しです。