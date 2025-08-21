½é¿´¼Ô¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇµÏ¿¤òÁÀ¤¦¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¡ÖFuelCell SuperComp Elite¡Ê¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥× ¥¨¥ê¡¼¥È¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë SC¥¨¥ê¡¼¥Èv5¡×¡Ê¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¤¬8·î¤ËÈ¯Çä¡£ÁáÂ®¡¢Íú¤¤¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬¿·¤·¤¤Àß·×¤Ë
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë ¥·¥ê¡¼¥º¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥à ¥·¥ê¡¼¥º¤Î2¼´¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤ÏºÇ¹â¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¥Ç¥¤¥·¥å¡¼¥º¡¢¸å¼Ô¤ÏºÇ¹â¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·ËèÆü¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë SC¥¨¥ê¡¼¥Èv5¡×¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¡¼¥¹¥Ç¥¤¥·¥å¡¼¥º¤ÎºÇ¹âÊö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¢ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÖ粼¶ÇÁª¼ê¤¬¸ÞÎØ¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Á°ºî¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë SC¥¨¥ê¡¼¥Èv4¡×¡Ê¸½ºß¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï´°Çä¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë SC¥¨¥ê¡¼¥Èv5¡×¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¸üÄì¥â¥Ç¥ë¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀß·×¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ìû¤«¤éÁ°ÂÉô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥°¥Ã¤È·¹¼Ð¤·¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°ÂÉô¤Î¹äÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃåÃÏ¤«¤é½³¤ê½Ð¤·¤Þ¤Ç¤Î½Å¿´°ÜÆ°¤Ï¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢½³¤ê½Ð¤·»þ¤Ë¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ø¤È¿Ê¤à¿ä¿ÊÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤è¤êÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë SC¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢ÏÑ¶Ê¤µ¤»¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤È¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Î¶õÆ¶¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢ÎÌ¤ò¹â¤á¤ëENERGY ARC¡Ê¥¨¥Ê¥¸¡¼¥¢¡¼¥¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¹½Â¤¤¬·ÑÂ³¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â·òºß¤Ç¤¹¡£
Á°ºî¤è¤ê¤â·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
·ÚÎÌ²½¤âº£²ó¤ÎÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¡£¥·¥å¡¼¥º½ÅÎÌ¤ÏÁ°ºî¤è¤ê¤â20g¤Û¤É·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢PEBA¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥ß¥É¡ËÀ½¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë¡£Á°ºî¤È¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÇÛ¹ç¡Ë¤¬°ã¤¤¡¢·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¯³«È¯¤µ¤ì¤¿¹âÂÑµ×¥é¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¡£¸ü¤µ¤ÏÌó1.7mm¡£Á°ºî¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤è¤ê¤âÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥·¥å¡¼¥º¤Î·ÚÎÌ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥º¤Î¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥é¥Ð¡¼¤ÎÂÑµ×À¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤Æ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Î¥·¥å¡¼¥º
¥¨¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿ä¿ÊÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢È¿È¯À¤ä·ÚÎÌÀ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢°ÂÄêÀ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
µÓÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¤ä¥°¥é¤Ä¤¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢È¿È¯¤Î¶¯¤µ¤òÁ°Êý¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë³è¤«¤»¤º¾å¤ËÄ·¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆÃ¤ËÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ì¡¼¥¹¸åÈ¾¤Ï¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë SC¥¨¥ê¡¼¥Èv5¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤¬½À¤é¤«²á¤®¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤«¡¢µÓÎÏ¤ÎË³¤·¤¤É®¼Ô¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï1km°Ê¾å¤Îµ÷Î¥¤Ï°·¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10km¤Û¤ÉÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡£
Áö¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡¢°ÊÁ°¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë ¥ì¥Ù¥ë v5¡×¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¤è¤êÈ¿È¯À¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë ¥ì¥Ù¥ë v5¡×¤ÇÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë SC¥¨¥ê¡¼¥Èv5¡×¤òÍú¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Á´¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£