7月6日夜、静岡県沼津市内にあるスーパーの駐車場で走行中の車と故意にぶつかり、示談金を請求して現金10万円を騙し取るいわゆる“当たり屋”行為をした疑いで、自称・ラッパーの男が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、静岡県沼津市我入道一本松町に住む、自称・ラッパーの男（30）です。

警察によりますと、男は7月6日午後7時頃、静岡県沼津市内にあるスーパーの駐車場で、女性が運転していた車と故意にぶつかってはねられたように装い、示談金を請求し、現金10万円を騙し取る、いわゆる“当たり屋”行為をした疑いが持たれています。

男は、急いでいる素振りを見せ、「警察呼ぶと時間がかかる」「示談でいい」などと言い、その場で金銭を要求。女性が夫を呼び、その日のうちに、夫が現金10万円を払ったということです。

夫が後日、保険会社に連絡をしたところ「警察に言った方が良い」と勧められ警察に相談しました。

被害者と男に面識はないということです。

警察は捜査に支障があるとして認否を明らかにしていませんが、余罪があるとみて捜査を進めています。