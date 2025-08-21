パリ・サンジェルマン ハンドボールジャパンツアー2025

「パリ・サンジェルマン ハンドボールジャパンツアー2025」が19日、東京・代々木第一体育館で開幕。フランスリーグ11連覇の絶対王者パリ・サンジェルマン（PSG）がリーグHのジークスター東京、男子日本代表「彗星ジャパン」と2日間で2試合を行った。詰めかけた観客は2日間合計1万4505人。PSGの世界的名手ルック・スタインズは「とても特別なこと」と感激した。

世界的な強豪PSGが圧巻のプレーで会場を沸かせた。目も追いつかないほどスピードあるプレーを次々と披露。国内リーグとは異なるプレースタイルに観客たちの視線も釘付けとなり、シュートが決まるたびに「うぉー！」と歓声が上がった。試合後にはサインや写真を求めるファンが絶えず、日本でも大人気だった。

20日の日本代表戦後、取材に応じたスタインズは日本の観客について「いや〜アメージングだ」と驚きを隠せず。「しっかり準備された試合で、こんなにも多くの観客の前、そしてこの雰囲気の中でプレーできるのは本当に素晴らしい！」と感激していた。

会場では観客がPSGの旗を振って応援する場面も。スタインズも気づいたようで、「日本なのにPSGのファンもたくさんいた。そんなファンを持てたことが本当に最高だよ」と声を弾ませた。ハンドボールの本場である欧州でも見られない熱狂ぶり。「ヨーロッパの親善試合ではこんな光景は見ないんだ。1000人か2000人ぐらいで、空席ばかりのときもある。だからとても特別なことで、ここに来られて嬉しい」と感謝した。

日本代表には30-23と圧勝したPSGだが、「本当に優れた選手たちで、感心した。彼らのプレースタイルも気に入った」と称賛。「彼らが全く違うプレースタイルで、私たちはそれに慣れてないからプレーするのが難しかったけど、見るのは楽しかったよ」と新鮮な経験を楽しんでいた。



（THE ANSWER編集部・横田 美咲 / Misa Yokota）