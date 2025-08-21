木村知事が21日に訪れたのは八代市。12日に続き2度目の視察です。





しょうが農家の岡村敏男さんは山からの土砂崩れで畑が被害を受けました。30アールの畑は土砂が覆いかぶさり収穫ができない状態に…。収入は例年の7割ほどに減ったといいます。



次に知事が視察したのはイグサ農家。切実な思いを訴えました。





■イグサ農家・宮下優作さん

「雨が降る前の元の状態に戻ればですね。本当に(畳を)残していけるように」

■熊本県・木村敬知事

「しっかり支えていきますのでどうか心落ちしないように頑張りましょう」





全国の生産量の9割以上を占める熊本県のイグサ。中でも八代市は県内の農地の8割を占め日本一の産地ですが、今回の雨で大きな被害を受けました。20年イグサをつくり続ける宮下さんもその1人です。11日の朝方、倉庫が膝上まで浸水し、畳約200枚分が廃棄となりました。

このほか、畳を織る機械なども約10台浸水。今も機械を乾燥させていますが使用できるかわからず、修理となった場合は最大でおよそ900万円かかる見込みだということです。



■イグサ農家・宮下優作さん

Q元の状態になるのはどれくらいかかる？

「シーズン1年かけて機械使うので1年したらひと通り確認できるかなと思います。きついですね、とてもじゃないですけどね」



宮下さんは今回の大雨被害を受けて周囲のイグサ農家には、離農を考える人もいるといいます。



熊本県によりますと、近年の畳の需要低下や後継者不足で、イグサ農家の数はおととしの296戸から去年は266戸と減少傾向にあり、今回の被害が追い打ちになることが懸念されます。

