犬飼貴丈「シャッフルアイランドSeason6」第7話＆最終話スタジオゲストに決定「夏の恒例行事になってきています」
【モデルプレス＝2025/08/21】俳優・犬飼貴丈が、8月21日に放送されるABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」の第7話と翌週放送の最終話となる第8話のスタジオゲストとして出演することが決定した。
【写真】犬飼貴丈、密着ハグ
犬飼は前シーズン「シャッフルアイランド Season5」の第7話と第8話にもスタジオゲストと出演しており、「『シャッフルアイランド』は、自分の中で毎年の夏の恒例行事になってきています（笑）。来年の夏もスケジュールを空けておきたい」と“番組愛”を覗かせながらコメント。さらに、「シーズンごとによりセクシーになっていってませんか（笑）？いろんなドキドキが合わさって、日常じゃ味わえない感情になるとっても貴重な番組だと思います」と収録後の感想を寄せている。（modelpress編集部）
本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼり「ABEMA」の“夏の風物詩”とも言える人気を誇っている。
◆犬飼貴丈「シャッフルアイランドSeason6」登場
◆「シャッフルアイランド Season6」
