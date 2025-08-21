「eスポーツ」で健康づくりに取り組みます。コンピューターゲームを通して、お年寄りと子どもたちが交流を深める催しが、石川県輪島市で開かれました。

「ドン、ドン、ドンドンドンドン」



みなさんが挑戦しているのは、人気のリズムゲーム「太鼓の達人」。



eスポーツを通じて、認知症の発症リスクを軽減しようと、石川県が開いた取り組みです。

地域のこどもたちも参加した21日の催しでは、ゲームの操作を学んだ後、お年寄りとこどもがチームを組んで得点を競いました。



こちらの男性は、太鼓の達人に初挑戦。



「間違えた」

「おーー」

参加者は：

「こういう機会がなかなかないもんでよかった。いいことやね、続けたいと思う」



こちらの女性も、会話を楽しみながら太鼓をたたきます。



参加者は：

「楽しかったです。気持ちも沸き上がりますし、いいと思います」

石川県長寿社会課・西本 美穂 専門員：

「eスポーツであればどの世代も関係なく楽しめる。普段使わない脳を使うし体も使うので認知症の予防につながることもありますが、一番はこういった通いの場で人と触れ合いながら話しながら楽しめるので、皆さんの生きがいにつながってもらえば」



この取り組みは、12月まで石川県内各地で行われ、県はこうした取り組みを通じて、高齢者の社会参加にもつなげていきたいとしています。