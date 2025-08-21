トリンドル玲奈、美デコルテ際立つ胸元開き衣装姿披露「チラ見せがセクシー」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】女優でモデルのトリンドル玲奈が21日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】トリンドル玲奈、胸元開き衣装姿がセクシー
トリンドルは「衣装かわいすぎて、秋冬服絶対何かゲットしたい」とコメントし、胸元が開いた衣装から美しいデコルテをのぞかせたショットを複数枚公開。「ブーツもかわいかったぁ」とファッションブランド「FETICO」のコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「天使」「チラ見せがセクシー」「お人形さんみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
