BOYNEXTDOOR・JAEHYUN、“MV出演”板垣李光人を「李光人ちゃん」呼びも嫉妬「僕も分かる、でもダメよ！」【JP 2nd Single「BOY LIFE」ショーケース】
【モデルプレス＝2025/08/21】6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が8月21日、都内にてJP 2nd Single『BOYLIFE』（8月20日発売）のリリースを記念したショーケースを開催。ミュージックビデオに出演した俳優の板垣李光人に嫉妬する場面があった。
【写真】BOYNEXTDOOR日本ショーケースでMV衣装ステージ初着用
同EPのタイトル曲『Count To Love』のミュージックビデオに出演した板垣との思い出についてWOONHAK（ウンハク）は「休憩時間に一緒に話しました。僕たちは日本語を話して、李光人さんは韓国語を話してくれました」とお互いの母国語でコミュニケーションを取れたと笑顔で回顧。JAEHYUN（ジェヒョン）も「お兄さんじゃないですよ〜李光人ちゃん」と呼び、親交を深めた様子だった。
しかし、WOONHAKは「ONEDOOR（BOYNEXTDOORのファンネーム）の皆さんが本当にたくさんの書き込みをしてくれました。その中でも『李光人さんかっこいい』という声がすごく多くて嬉しい反面やきもちを焼きました」とONEDOORから板垣に対する反響が予想以上だったとも。JAEHYUNは「認めますけれども！ダメですよ〜！え？本当に羨ましかったですよ。僕たちよりも李光人お兄ちゃんハンサムですよ。僕も分かる、でもダメよ〜！分かりましたか皆さん」と嫉妬心をむき出しにし、会場を盛り上げていた。
BOYNEXTDOORはHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTに所属し、SUNGHO（ソンホ、RIWOO（リウ）、JAEHYUN、TAESAN（テサン）、LEEHAN（イハン）、WOONHAKの6人で結成。グループ名は「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月に韓国デビュー、2024年7月にJP 1st Single『AND,』で日本デビューを果たし「SUMMER SONIC 2024 TOKYO」などの音楽フェスやイベントにも出演。2024年12月〜2025年7月にかけて、アンコール公演含む初の単独コンサートツアー「BOYNEXTDOOR TOUR『KNOCK ON Vol.1』」を成功させ、8月はアメリカの音楽フェス「ロラパルーザ・シカゴ」への初出演も話題を呼んだ。
ショーケースでは、BOYNEXTDOOR初の日本オリジナルタイトル曲『Count To Love』で躍動感のあるサウンドと数を数える歌詞に合わせた可愛らしい振付で沸かせたほか、人気曲の日本語バージョン『I Feel Good（Japanese Ver.）』『Nice Guy（Japanese Ver.）』も披露。さらに、Q＆Aコーナー「なんでも聞いてください。隣のQ＆A！」、ONEDOORと一緒に行うダンスチャレンジなど盛りだくさんな内容となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BOYNEXTDOOR日本ショーケースでMV衣装ステージ初着用
◆BOYNEXTDOOR、板垣李光人に嫉妬？
同EPのタイトル曲『Count To Love』のミュージックビデオに出演した板垣との思い出についてWOONHAK（ウンハク）は「休憩時間に一緒に話しました。僕たちは日本語を話して、李光人さんは韓国語を話してくれました」とお互いの母国語でコミュニケーションを取れたと笑顔で回顧。JAEHYUN（ジェヒョン）も「お兄さんじゃないですよ〜李光人ちゃん」と呼び、親交を深めた様子だった。
◆BOYNEXTDOOR日本デビューから約1年 初の日本オリジナルタイトル曲披露
BOYNEXTDOORはHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTに所属し、SUNGHO（ソンホ、RIWOO（リウ）、JAEHYUN、TAESAN（テサン）、LEEHAN（イハン）、WOONHAKの6人で結成。グループ名は「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月に韓国デビュー、2024年7月にJP 1st Single『AND,』で日本デビューを果たし「SUMMER SONIC 2024 TOKYO」などの音楽フェスやイベントにも出演。2024年12月〜2025年7月にかけて、アンコール公演含む初の単独コンサートツアー「BOYNEXTDOOR TOUR『KNOCK ON Vol.1』」を成功させ、8月はアメリカの音楽フェス「ロラパルーザ・シカゴ」への初出演も話題を呼んだ。
ショーケースでは、BOYNEXTDOOR初の日本オリジナルタイトル曲『Count To Love』で躍動感のあるサウンドと数を数える歌詞に合わせた可愛らしい振付で沸かせたほか、人気曲の日本語バージョン『I Feel Good（Japanese Ver.）』『Nice Guy（Japanese Ver.）』も披露。さらに、Q＆Aコーナー「なんでも聞いてください。隣のQ＆A！」、ONEDOORと一緒に行うダンスチャレンジなど盛りだくさんな内容となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】