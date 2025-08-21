宮崎麗果「ガーリーもピンクも大好きな37歳ママ」花柄ミニ丈ワンピで美脚披露「スタイル抜群」「最強に可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/21】実業家の宮崎麗果が21日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピースでで美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】宮崎麗果、エルメス＆ピンクワンピの華やかコーデ
宮崎は「GRWM in Hawaii 何歳になってもママだろうが好きな洋服を着て生きましょう だって、『今日』が人生で1番若いんだから」とつづり、ハワイでの私服を紹介。動画では、「実はガーリーもピンクも大好きな37歳ママ」とつづり、ピンクの花柄が可愛らしいミニ丈ワンピースを着こなし美しい脚を披露した。また、エルメスのコンスタンスミニを合わせ、華やかさをプラスしていた。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「着こなし可愛い」「スタイル抜群」「最強に可愛いママ！」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆宮崎麗果、ミニ丈ワンピで美スタイル披露
