¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×±¿ÍÑ³«»Ï1Ç¯ÃÙ¤ì¤Ë¡Äµ¤¾ÝÄ£¤¬Êý¿Ë¸Ç¤á¤ë¡¡±¿ÍÑ»Ï¤Þ¤ì¤ÐÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤Ø
Å·µ¤Í½Êó¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¾Ý±ÒÀ±¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê9¹æ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å·Ñµ¡¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×¤Î±¿ÍÑ³«»Ï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬1Ç¯¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß±¿ÍÑÃæ¤Î¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê9¹æ¡×¤¬2029Ç¯ÅÙ¤ËÀß·×¾å¤Î¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¸å·Ñµ¡¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×¤ÎÀ½ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡¤ÎÇ¯ÅÙ¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÀ½ºî¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë·×²è¤ò¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤·¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¡¦±¿ÍÑ³«»Ï¤È¤â¤Ë2030Ç¯ÅÙ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Î´´Éô¤ÏJNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê9¹æ¤Ï¡¢Àß·×¾å¤Î¼÷Ì¿¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â2034Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Í½Êó¤Ê¤É¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×¤Î±¿ÍÑ¤Ç¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
