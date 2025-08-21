福岡県志免町の公園の展望台で16歳の少年の顔を何度も殴ってケガをさせ、金を奪おうとした上、車のトランクに押し込み監禁したとして高校生を含む16歳から20歳までの男女5人が逮捕されました。



強盗傷害と監禁の疑いで20日、逮捕されたのは福岡県志免町の自称アルバイト、矢野楓香容疑者（20）と福岡県筑紫野市の16歳の男子高校生、福岡市早良区の17歳のアルバイトの少年、福岡県広川町の18歳のアルバイトの少女、福岡県太宰府市の16歳の男子高校生です。





5人はことし7月8日午後6時半ごろから午後7時40分ごろまでの間、福岡県志免町別府の公園の展望台で、町内に住む16歳の無職の少年の顔を何度も殴って2週間の治療が必要な打撲をさせた上、「これからどうすると、やっぱ金やろ」「100万円くらいかな」と脅すなどし、金を奪おうとした疑いです。さらに、福岡市博多区東平尾公園の駐車場で、軽乗用車のトランクに少年を押し込んで車を走らせ、2時間以上、監禁した疑いも持たれています。この日、家族が「息子から助けて殺されるなどとメールが来たが、その後、連絡が取れなくなった」と警察に届けていました。少年はその後、解放され、翌日の午前4時すぎに、家族から「自宅に帰ってきた」と警察に連絡があったということです。防犯カメラの捜査などから容疑が固まったとして8月21日、5人を逮捕しました。警察は5人の認否を明らかにしていません。少年と5人は知り合いで、警察は、何らかのトラブルがあったとみて調べています。