「100万円くらいかな」強盗傷害の疑いで16～20歳の男女5人を逮捕 公園の展望台で16歳を殴り車のトランクに押し込んで走行か 福岡
福岡県志免町の公園の展望台で16歳の少年の顔を何度も殴ってケガをさせ、金を奪おうとした上、車のトランクに押し込み監禁したとして高校生を含む16歳から20歳までの男女5人が逮捕されました。
強盗傷害と監禁の疑いで20日、逮捕されたのは福岡県志免町の自称アルバイト、矢野楓香容疑者（20）と福岡県筑紫野市の16歳の男子高校生、福岡市早良区の17歳のアルバイトの少年、福岡県広川町の18歳のアルバイトの少女、福岡県太宰府市の16歳の男子高校生です。
さらに、福岡市博多区東平尾公園の駐車場で、軽乗用車のトランクに少年を押し込んで車を走らせ、2時間以上、監禁した疑いも持たれています。
この日、家族が「息子から助けて殺されるなどとメールが来たが、その後、連絡が取れなくなった」と警察に届けていました。少年はその後、解放され、翌日の午前4時すぎに、家族から「自宅に帰ってきた」と警察に連絡があったということです。
防犯カメラの捜査などから容疑が固まったとして8月21日、5人を逮捕しました。警察は5人の認否を明らかにしていません。
少年と5人は知り合いで、警察は、何らかのトラブルがあったとみて調べています。