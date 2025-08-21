お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅さんが、自身のXで「大好物」のお昼ご飯を投稿しています。

【写真を見る】【 塚地武雅 】エビフライ「もう1本 大好物ゆえ…」3本堪能「でらうみゃあ〜」 フォロワー呼応「でらうまいがや！」名古屋から投稿





塚地さんは、赤い筆文字で「はね海老」と大書されたお店の前で自撮りした写真を投稿。「はね海老（はねトびを思い出す。笑）」と、出演して一世を風靡したバラエティ番組のタイトルを書き込みました。









続く写真で披露したのは、えのき茸がたくさん見える赤だしにご飯、そして3本も並んだ大ぶりのエビフライ。千切りキャベツで支えられ、ポテトサラダとマヨネーズが添えられていて、好きな人にはたまらない姿です。塚地さんは「エビフライ定食＋海老もう1本。」「すいません、大好物ゆえ…」と、こらえきれない食欲を明かしています。

「これまた、でらうみゃあ〜」と感嘆する塚地さんに、フォロワーからは「でらうまいがや！」「食べてみてゃ〜わ〜」と応じるリプライが届いています。

【担当：芸能情報ステーション】