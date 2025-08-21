スザンヌ、15年ぶりに再会した“ヘキサゴン”ファミリーとの2ショットが話題「懐かしいなぁ」「同窓会的な」
タレントで実業家のスザンヌ（38）が21日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ系バラエティ『クイズ！ヘキサゴン』で共演したお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（54）との久しぶりの再会を報告した。
【写真】スザンヌも変わらないぁ…15年ぶりの再会ショット
スザンヌは「フジモンに会えたぁぁぁぁ」と書き出し、「ようこそ熊本へ!!15年ぶりくらいかなぁ？！なんか若返ってたなぁ！可愛いーの言葉にめっちゃ敏感だったよ！本当に会えて嬉しかったです！」とつづり、自身との2ショット写真などを公開した。
この投稿には「ヘキサゴン懐かしいなぁ」「同窓会的な」との反響が寄せられている。
