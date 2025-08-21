ÀÐÀîÍ´´õ¡Ö¾Íè¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë°ìÀï¡×ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç51Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀÌÜ»Ø¤¹
9·î13Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹ç½É¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï17Æü¤Þ¤Ç¼¯»ùÅç¡¦»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ª¥Õ¤ò¶´¤ßÅÔÆâ¤ÇºÆ¤Ó¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£20Ê¬¤Û¤É¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¤¿¸å¡¢¥²¡¼¥à·Á¼°¤òÃæ¿´¤ËÌó1»þ´ÖÈ¾¡¢»þÀÞ¾Ð´é¤â¸«¤»¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï9·î2¡¢3Æü¤Ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤È¡¢9·î6¡¢7Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ï¡ËËÍ¤¿¤Á¤¬À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î»î¹ç¤È¤¤¤¦É÷¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ì¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£¡¢Îý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÂÎ¤Î¥¥ì¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¡¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î13Æü¤«¤éÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤à¡£ÀÐÀî¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾Íè¥í¥¹¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÅÐ¤ë¤¿¤á¤Ëº£¹ç½É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È½à¡¹·è¾¡¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ËÊÂ¤Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë3ÂçÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½÷»Ò¤Ï¥¿¥¤¤Çº£·î23Æü¤Ë¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤È¡¢ÃË»Ò¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç9·î13Æü¤Ë¥È¥ë¥³¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÇÆüËÜÃË»Ò¤Ï²áµî2ÅÙ¡Ê1970Ç¯¡¢1974Ç¯¡ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï51Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÚÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ »î¹çÆüÄø¡Û
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëG¡Ë
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs ¥È¥ë¥³
9·î15Æü¡Ê·î¡Ëvs ¥«¥Ê¥À
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ëvs ¥ê¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡